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Papua Yeni Gine’de kabileler çatıştı: 10 ölü

Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında patlak veren şiddet olaylarında 10 kişinin öldürüldüğü açıklandı

26.11.2018 - 06:09 | Güncelleme: AA

Papua Yeni Gine’nin orta kesimlerinde yer alan Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddet olayları patlak verdi. Daha sonra kabile savaşına dönüştüğü belirtilen olaylarda önce yolları kesilerek pusuya düşürülen 7 kişinin, ardında buna misilleme için 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı. 

Güvenlik güçlerinin Enga eyaletinin başkenti Wabag'da ve Porgera madeni bölgesinde güvenliği sağladığı ancak çatışma bölgelerinde yetersiz kaldığı, ölü sayısının artabileceği bildirildi. AA'nın haberine göre; iki kabile arasındaki olayların devam ettiği, şiddet olaylarından kaçan binlerce kabile üyesinin ise yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. 

Ülkenin özellikle dağlık kesimlerindeki yaylalarda yaşayan kabileler arasındaki çatışmalarda her yıl çok sayıda kişi yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor. Papua Yeni Gine'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesince geçen yıl hazırlanan belgeselde, okulların, meyve bahçelerinin, su kaynaklarının, sağlık merkezlerinin yanı sıra kadın ve çocukların hedef alındığı şiddet olaylarına dikkat çekilmişti.

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