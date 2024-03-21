Para sayma soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifadesine ulaşıldı.

Poyraz ifadesinde, "Ben işim gereği basın danışmanı olduğum dönemde sabah CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gider ve akşam çıkardım. Görselin çekildiği tarihte de muhtemelen Özgür Nas'ın çağırmasıyla görüntülerin çekildiği avukatlık ofisine gittik. Ofise gittiğimiz sırada üzerimizde para yoktu. Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş, bir çanta içerisinde ofise getirdi. Orada bulunma sebebimizin o tarihlerde yeni alınacak olan il binasının kaporasının verilmesi olduğunu biliyordum. Parayı Fatih Keleş'in nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Her ne kadar görüntülerde euro gözükse de ben o tarihte sayılan paralarda euro olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.

REKLAM "BAĞIŞ KAMPANYASINDAN MI BAŞKA BİR YERDEN Mİ BİLMİYORUM" Olay günü sadece İl Başkan Yardımcısının davetiyle ofise gittiğini söyleyen Poyraz ifadesinin devamında, "Resmi olarak herhangi bir belgeye veya tutanağa imza atmadım. Paralar sayıldıktan sonra Özgür Bey, binayı satan kişi ve onun avukatı tutanağı imzaladılar. İşlemeler bittikten sonra bende araba olmadığı için Özgür Beyle ofisten çıktık. Bir ara paraların çantadan çıkarılmasına yardım ettim. Kaparo adı altında teslim edilen paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı, başka bir yerden mi temin edildiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA İFADEYE ÇAĞRILDI Öte yandan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.