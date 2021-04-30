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Yerli fintech Param, 402 bin noktada kullanılan ve geçen yıl 37 milyar TL tahsilata aracılık eden tahsilat sistemi Eçözüm Bilgi Teknolojileri AŞ'nin çoğunluk hissesini satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Netahsilat (Online Tahsilat Sistemi),NetEkstre (Açık Bankacılık Platformu),E-DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ve POS Rapor (POS ve Sanal POS Raporlama Sistemi) ürünleriyle geniş bir yelpazedeki kurumsal müşterilerine çözümler sunan Eçözüm ile güçlerini birleştiren Param, şirketlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacak yeni finansal çözümler sunacak.

Eçözüm yatırımı konusunda görüşlerini dile getiren Param Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, "Yaptığımız bu yatırımdaki motivasyonumuz, Param markamızla geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetleri kurumsal müşterilerimizle buluşturma sürecinde hızlı yol almaktır. Kurumsal şirketlere daha hızlı erişim, daha hızlı entegrasyon ile zamana, yetişmiş, tecrübeli, çalışkan ve işine bağlı insan kaynağı ile de insana yatırım yapmış olduk. Bu stratejimizi başka satın almalarla da sürdüreceğiz" dedi.

Eçözüm'ün 2021'de 55 milyar TL'lik tahsilata aracılık etmeyi hedeflediği bildirildi.