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Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen İstanbul ve Trakya'daki ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.
AA'nın haberine göre farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşıyor.
Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Kurucusu Sadri Özel, yaptığı açıklamada, kulüp olarak uçuşlarını bu bölgede gerçekleştirdiklerini, kış aylarında da havaların elverişli olmasıyla uçuşlara başladıklarını söyledi.
Yamaç paraşütüne ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Özel, "Yamaç paraşütü aktivitesine ilgi günbegün artarak devam ediyor. Uçmakdere mevkisi bu aktivite için çok elverişli. Tekirdağ'ın adı yamaç paraşütüyle günden güne anılmaya başlandı. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kış aylarında olmamıza rağmen yoğun talep var. Bizler de taleplere en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.
Özel, bölgenin yılın 12 ayı yamaç paraşütü için elverişli bir iklime sahip olduğunu ve göze hitap eden güzelliği de olduğu için sıkça tercih edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yamaç paraşütü için her gün vatandaşlarımız uçuşa geliyor. İlk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Rüzgarlar uygun olduğu sürece günün her saati uçuş oluyor. Bu bölge uçuş için gayet verimli bir yer. Eğitim almış tecrübeli kişiler de 600 metreden uçuş gerçekleştiriyor.
Birçok ilden buraya paraşüt uçuşu yapmak için gelenler oluyor. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, orman var. Buraya gelen vatandaşlar hafta sonlarını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Rüzgarın durumuna göre günde 100 uçuş oluyor. Burasını kendi imkanlarımızla düzeltip daha çok tercih edilen bir yer haline getirdik. Ekstrem spor tutkunlarını buraya bekliyoruz."
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