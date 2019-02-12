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Birçok ilden buraya paraşüt uçuşu yapmak için gelenler oluyor. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, orman var. Buraya gelen vatandaşlar hafta sonlarını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Rüzgarın durumuna göre günde 100 uçuş oluyor. Burasını kendi imkanlarımızla düzeltip daha çok tercih edilen bir yer haline getirdik. Ekstrem spor tutkunlarını buraya bekliyoruz."