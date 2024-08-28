Paris 2024 Paralimpik Oyunları Goole'da Doodle oldu! Paralimpik Oyunları programı
Paris Paralimpik Oyunları Goole'da doodle oldu. Özel günleri tasarladığı Doodle ile ana sayfasına taşıyan Google, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı es geçmedi. Paralimpik Oyunları açılış töreni ile Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Paralimpik Oyunları, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı bir etkinliktir. İşte 2024 Paris Paralimpik Oyunları programı ve tarihi...
En çok kullanılan arama motorları arasında yer alan Google, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı tasarladığı Doodle'ı ana sayfasına taşıyarak kullancıların erişimine sundu. Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları açılış töreni TSİ 21.00'de başlayacak. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar ise 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak. İşte Paris 2024 Paralimpik Oyunları hakkında tüm detaylar...
PARİS PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni, 28 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar, 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya arayacak.
Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.
Paralimpik oyunlarda sporcular okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında başarı kovalayacak.
Müsabakalar 18 tesiste yapılacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 tesiste spor müsabakaları düzenlenecek.
Paralimpik oyunlara ev sahipliği yapacak 18 tesisin 16'sı kısa süre önce yaz olimpiyat oyunlarında da kullanıldı.
Yaz olimpiyatlarına göre paralimpik oyunlarda yol bisikleti ile atletizm maraton yarışları farklı açık alanlarda organize edilecek.
Türkiye, tarihindeki en kalabalık sporcu kadrosuyla oyunlarda
Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek.
Paris 2024'te Türkiye'yi 15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 milli sporcu temsil edecek.
Milliler, atıcılık, görme engelliler futbol (B1), atletizm, okçuluk, golbol, masa tenisi, tekvando, badminton, eskrim, tenis, halter, kürek, triatlon, judo ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.
PARALİMPİK OYUNLAR TARİHİ
Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.