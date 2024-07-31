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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te Japonya lider, Türkiye 24. sıraya çıktı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te Japonya lider, Türkiye 24. sıraya çıktı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 01:22 Güncelleme: 31.07.2024 - 01:22
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        Türkiye 24. sıraya çıktı
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        Paris'te gerçekleştirilen oyunların dördüncü judo 81 kiloda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 7'ye yükseltti.

        Üçüncü sırada yer alan Çin, bugün kazandığı madalyalarla ikinci sıraya yükseldi. Çin'in 6 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalyası bulunuyor.

        Yüzmede olimpiyat rekoruyla gelen altın madalya, Avusturya'nın da dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselmesini sağladı.

        Ev sahibi Fransa; 5 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalyayla dördüncü, Güney Kore ise 5 altın, 3 gümüş, 3 bronzla beşinci sırada.

        Organizasyonda en fazla madalya kazanan ABD ise altıncı sırada bulunuyor.

        4 altın, 11 gümüş, 11 bronz kazanan ABD, 26 madalya elde etmesine karşın, altın sayısı daha az olduğu için altıncı basamakta yer alıyor.

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        - Türkiye listede 24. sıraya çıktı​​​​​​​

        Okçulukta kazanılan bronz madalyayla dün madalya listesine dahil olan Türkiye, atıcılık branşındaki gümüş madalyanın etkisiyle 24. sıraya yükseldi.

        Türkiye şu ana kadar oyunlarda, Kosova, Meksika ve Polonya ile aynı madalya sayısına sahip.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Japonya 7 2 4 13
        Çin 6 6 2 14
        Avustralya 6 4 1 11
        Fransa 5 9 4 18
        Güney Kore 5 3 3 11
        ABD 4 11 11 26
        Büyük Britanya 4 5 3 12
        İtalya 3 4 4 11
        Kanada 2 2 2 6
        Hong Kong 2 1 3
        Almanya 2 2
        Kazakistan 1 2 3
        Güney Afrika 1 2 3
        Belçika 1 1 2
        İrlanda 1 1 2
        Azerbaycan 1 1
        Yeni Zelanda 1 1
        Romanya 1 1
        Slovenya 1 1
        Sırbistan 1 1
        Özbekistan 1 1
        Brezilya 1 3 4
        İsveç 1 2 3
        Kosova 1 1 2
        Meksika 1 1 2
        Polonya 1 1 2
        Türkiye 1 1 2
        Fiji 1 1
        Gürcistan 1 1
        Moğolistan 1 1
        Kuzey Kore 1 1
        Tunus 1 1
        Hindistan 2 2
        Moldova 2 2
        Hırvatistan 1 1
        Mısır 1 1
        İspanya 1 1
        Guatemala 1 1
        Macaristan 1 1
        İsviçre 1 1
        Slovakya 1 1
        Tacikistan 1 1
        Ukrayna 1 1
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