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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te madalya sıralamasında ABD zirvede! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te madalya sıralamasında ABD zirvede!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:55
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        Madalya sıralamasında ABD zirvede
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        Paris'te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.

        Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

        Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

        TÜRKİYE LİSTEDE 58.SIRADA

        Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.

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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        ABD 27 35 32 94
        Çin 25 23 17 65
        Avustralya 18 12 11 41
        Fransa 13 17 21 51
        Büyük Britanya 12 17 20 49
        Güney Kore 12 8 7 27
        Japonya 12 6 13 31
        İtalya 9 10 8 27
        Hollanda 9 5 6 20
        Almanya 8 5 5 18
        Kanada 6 4 9 19
        İrlanda 4 3 7
        Yeni Zelanda 3 6 1 10
        Romanya 3 4 1 8
        Macaristan 3 3 2 8
        İsveç 3 3 2 8
        Ukrayna 3 2 3 8
        Brezilya 2 5 7 14
        İspanya 2 3 6 11
        Hırvatistan 2 1 3 6
        Küba 2 1 2 5
        Azerbaycan 2 1 3
        Belçika 2 3 5
        Hong Kong 2 2 4
        Filipinler 2 2 4
        Sırbistan 2 2
        İsrail 1 4 1 6
        Kazakistan 1 3 3 7
        Jamaika 1 3 1 5
        İsviçre 1 2 4 7
        Tayland 1 2 2 5
        Gürcistan 1 2 1 4
        Danimarka 1 2 3
        Yunanistan 1 1 5 7
        Polonya 1 1 4 6
        Kenya 1 1 3 5
        Güney Afrika 1 1 2 4
        Şili 1 1 2
        Ekvador 1 1 2
        Saint Lucia 1 1 2
        Uganda 1 1 2
        Tayvan 1 4 5
        İran 1 2 3
        Özbekistan 1 2 3
        Çekya 1 1 2
        Guatemala 1 1 2
        Norveç 1 1 2
        Cezayir 1 1
        Arjantin 1 1
        Bahreyn 1 1
        Dominika 1 1
        Fas 1 1
        Slovenya 1 1
        Kuzey Kore 2 3 5
        Ermenistan 2 1 3
        Meksika 2 1 3
        Etiyopya 2 2
        Kırgızistan 1 3 4
        Türkiye 1 3 4
        Litvanya 1 2 3
        Kosova 1 1 2
        Tunus 1 1 2
        Kolombiya 1 1
        Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 1
        Fiji 1 1
        Moğolistan 1 1
        Hindistan 3 3
        Tacikistan 3 3
        Dominik Cumhuriyeti 2 2
        Malezya 2 2
        Moldova 2 2
        Avusturya 1 1
        Yeşil Burun Adaları 1 1
        Mısır 1 1
        Grenada 1 1
        Endonezya 1 1
        Peru 1 1
        Portekiz 1 1
        Slovakya 1 1
        Zambiya 1 1
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