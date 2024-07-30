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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te madalya sıralamasında Japonya lider - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te madalya sıralamasında Japonya lider

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 30.07.2024 - 00:44
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        Olimpiyatlarda Japonya lider
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        Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastis ve kaykayda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 6'ya yükseltti.

        Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

        Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor.

        Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

        5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

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        TÜRKİYE İLK MADALYASINI ALDI​​​​​​​

        İlk 2 gün sonunda madalya kazanan ülkeler listesine giremeyen Türkiye, bugün okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla, oyunlarda madalya elde eden 36 ülkeden birisi oldu.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Japonya 6 2 4 12
        Fransa 5 8 3 16
        Çin 5 5 2 12
        Avustralya 5 4 9
        Güney Kore 5 3 1 9
        ABD 3 8 9 20
        Büyük Britanya 2 5 3 10
        İtalya 2 3 3 8
        Kanada 2 1 2 5
        Hong Kong 2 1 3
        Almanya 2 2
        Kazakistan 1 2 3
        Güney Afrika 1 2 3
        Belçika 1 1 2
        Azerbaycan 1 1
        Romanya 1 1
        Özbekistan 1 1
        Brezilya 1 2 3
        İsveç 1 2 3
        Fiji 1 1
        Kosova 1 1
        Moğolistan 1 1
        Polonya 1 1
        Tunus 1 1
        Moldova 2 2
        Hırvatistan 1 1
        Mısır 1 1
        İspanya 1 1
        Macaristan 1 1
        Hindistan 1 1
        İrlanda 1 1
        Meksika 1 1
        İsviçre 1 1
        Slovakya 1 1
        Türkiye 1 1
        Ukrayna 1 1
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