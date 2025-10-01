Paris'ten yola çıkan Orient Express, yılın ikinci seferi için İstanbul'a geldi

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Romanya'nın kasabası Sinaia ve başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Varna şehrinin ardından İstanbul'a ulaştı.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye giriş yapan Venice Simplon Orient Express treni 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule’den çıkış yapacak ve konuklarını Paris'e götürecek.

Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren seyahat imkanı sunan Venice Simplon Orient Express treni toplam 16 vagondan oluşuyor ve nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Yolculardan Helen Carter, gazetecilere, Venice Simplon Orient Express'in güzel bir trende harika bir yolculuk yaptıklarını belirterek, trendeki personelin yolculara çok özen ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Seyahat boyunca zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapıldıklarını aktaran Carter, "Size harika bir şekilde bakıyorlar. Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı. Daha önce küçük bir yolculuk için bu trene binmiştik. Bu sefer Paris'ten İstanbul'a ikonik bir yolculuk yapmak istedik. Nefes kesici bir yolculuktu. Harika zaman geçirdik." şeklinde konuştu.

Carter, yolculuklarını İngiltere'nin Galler bölgesinden başladıklarını ifade ederek, "Dokuz ülke gezdik. Bazen uyanınca hangi ülkede olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden hangi gün olduğunu ve hangi ülkede olduğunu sürekli kendimize hatırlatıyoruz. Harika bir şeydi." diye konuştu.

Philip Carter ise hayatta en az bir kez yaşanılması gereken bir deneyim olduğunu ifade ederek, çok sayıda seyahat düzenlendiğini ama kendilerinin ikonik Paris-İstanbul seyahatini yapmak istediklerini dile getirdi.

Carter, personelin olağanüstü olduğunu belirterek, "Bu insanlar size harika bir hizmet sunuyorlar. Tren muhteşem, ama personel olmasa deneyiminizin sadece yarısını yaşayabilirsiniz. İstanbul'u keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç günlüğüne buradayız. İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu keşfetmeyi ve belki tekrar gelmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.