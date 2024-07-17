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        Haberler Gündem Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Güncel haberler

        Park halindeki otomobil alev topuna döndü

        Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:47
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        Park halindeki otomobil alev topuna döndü
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        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 155. Sokak'ta yaşandı. Park halindeki A.A.'ya ait otomobilin motorundan alevler yükselmeye başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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