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        Parklarda sabahladılar!

        Megakent İstanbul geceyi deprem korkusuyla geçirdi. 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evlerine girmek istemeyen birçok kişi parklarda sabahladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:07
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        Parklarda sabahladılar!
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        Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

        DHA'nın haberine göre Bahçelievler'de bir parkta bazı vatandaşlar uyurken bazıları ise kahvaltı yaptı.

        Marmara Denizinde dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi ya parklarda ya da araçlarının içerisinde geçirdi. Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran vatandaşlar geceyi parkta geçirdi.

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        "NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ ONU BİLMİYORUM"

        Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil. Evde bayağı sarsıldık. Çocukları alıp apar topar dışarıya çıktık. Sabaha kadar burada kaldık. Hiç yatmadık. Hava buz gibi. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen öğleye doru gider çocuklara bir şeyler yediririz" dedi.

        "HALA SALLANIYOR"

        Parkta sabahlayan Ayberk Kaya, "Eşyalarımızı buraya bıraktık, kafeteryada kaldık. Çok korktuk, herkes de çok korktu" diye konuşurken kedisi ile parkta sabahlayan bir kişi ise "Çok korkunçtu. Geceyi parkta geçirdik. Bu gece de parkta kalmayı düşünüyoruz. Hala sarsılıyor" şeklinde konuştu.

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