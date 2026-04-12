        Haberler Spor Futbol İtalya Parma: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Parma: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, deplasmanda Parma'yla 1-1 berabere kaldı. 2. yarıda Scott McTominay'ın attığı golle eşitliği yakalamasına rağmen kalan dakikalarda aradığını bulamayan Napoli, haftayı 66 puanla 2. sırada tamamladı. Parma ise puanını 36'ya yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Napoli'ye Parma çelmesi!

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, Parma'ya konuk oldu. Ennio Tardini'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Parma, mücadelenin 1. dakikasında Espeto ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        Napoli'ye beraberliği getiren golü ise 60. dakikada Scott McTominay kaydetti.

        Antonio Conte'nin ekibi Napoli Serie A'da yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Carlos Cuesta yönetimindeki Parma'nın ise ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

        PUAN DURUMU

        Bu sonucun ardından Napoli, puanını 66'ya yükseltti. Parma ise puanını 36 yaptı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Lazio'yu ağırlayacak. Parma, Udinese deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı

        Ankara'da kumarhanelere yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!