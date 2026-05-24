        Parmos Bordo, Basketbol Süper Ligi'nde!

        Parmos Bordo, Basketbol Süper Ligi'nde!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:07 Güncelleme:
        HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

        Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 18-28 önde tamamlarken devreye ise 45-37 üstünlükle girdi.

        Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 79-65 galibiyetle ayrıldı.

        Bu galibiyetle seride durumu 3-0 yapan Balıkesir ekibi, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
