Parmos Bordo, Basketbol Süper Ligi'nde!
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:07
HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 18-28 önde tamamlarken devreye ise 45-37 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 79-65 galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle seride durumu 3-0 yapan Balıkesir ekibi, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
