Partner Paneli’ni devreye aldı

Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji, iş ortaklıklarını büyümenin aktif bir parçası haline getiren Partner Paneli’ni kullanıma açtı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Partner Paneli’ne katılanlar, ağlarını Mükellef Teknoloji çözümleriyle buluştururken, yaratılan değeri de kazanca dönüştürüyor.

Partner Paneli’ne katılanlar, Mükellef Teknoloji hizmetlerinin kendi ağlarıyla buluşmasına aracılık ederken, network’lerindeki girişimcileri ve işletmeleri Mükellef Teknoloji aracılığıyla Türkiye, Amerika ve İngiltere’de dijital şirket kuruluşu ve ön muhasebe çözümleriyle buluşturuyor.

Platform kapsamında Türkiye’de e-fatura, e-imza, ön muhasebe yazılımı, fiş okuma, marka tescil ve sanal ofis gibi çözümler sunulurken; globalde ise 8 ülkede şirket kuruluşu ve vergi yönetimine kadar uzanan paketler sağlanıyor.

Bu sayede işini kurmak ve büyütmek isteyen ağlarının ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmalarına katkı sağlarken, yeni pazarlara açılma yolculuğuna da eşlik ediyor. Panel; kayıt, süreç yönetimi ve performans takibi gibi başlıkların şeffaf şekilde izlenmesine imkân tanıyor.

Katılımcılar gerçekleştirdikleri yönlendirmeleri ve bu yönlendirmelere ilişkin tüm süreçleri tek bir sistem üzerinden takip edebiliyor. Sistem kapsamında iş ortakları ayrıca, bu etkileşimden doğan iş birliği kapsamında yüzde 40’a varan komisyon oranlarıyla gelir elde edebiliyor. Partner Paneli’ne, yazılım ve teknoloji şirketlerinden startup’lara, ajanslardan e-ticaret oyuncularına, freelancer’lardan mali müşavirlere kadar farklı sektörlerden geniş bir iş ortağı ağı katılabiliyor.