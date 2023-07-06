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Pasaport ücretleri yılın hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. 2023 yılı başında yeniden değerlendirme oranın belli olmasının ardından güncel pasaport ücretlerine ilişkin aramalar devam ediyor. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...