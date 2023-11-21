Pastaneyi aratmayacak! İşte ev yapımı profiterol tarifi...
Profiterol, Fransız mutfağına özgü bir tatlıdır. Yumuşacık hamuru ve lezzetli kreması ile damakları şenlendiren profiterol, hem ana yemek hem de tatlı olarak servis edilebilir. İşte pastaneleri aratmayacak profiterol tarifi...
Giriş: 21.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:26
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Profiterol, genellikle çikolata sos, fıstık sos veya karamel sos ile servis edilen bir tatlıdır. Yediden yetmişe birçok kişinin severek tükettiği profiterolü evinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tarifi...
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PROFİTEROL MALZEMELERİ NELERDİR?
Profiterol için gereken malzemeler şu şekildedir;
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PROFİTEROL NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları