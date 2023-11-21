Pastaneyi aratmayacak! İşte ev yapımı profiterol tarifi...

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Profiterol, genellikle çikolata sos, fıstık sos veya karamel sos ile servis edilen bir tatlıdır. Yediden yetmişe birçok kişinin severek tükettiği profiterolü evinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tarifi...