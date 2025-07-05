Patara'nın dükkanları gün yüzüne çıkarılıyor

Milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, meclis binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri, su kemerlerinin yanı sıra kent kapısı ile de dikkati çekiyor.

Antik kentin simge yapıları arasında 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip kent kapısı büyüklüğüyle kentin ihtişamını da yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl ilk defa kent kapısı çevresinde kazılar başlatıldı.

Kent kapısının ilk olarak batı bölümün gerçekleştirilen kazılarda stoa ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Kazılarda sikke, mermer kaplama levhaları gibi buluntular ele geçirildi.

Kazı çalışması kapsamında batı ve doğu bölümü ile kent kapısının arka bölümündeki stoa ve dükkanların tamamen gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

"SIRA HALİNDE DÜKKANLAR VAR"

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, restorasyonun ilk etap çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Patara'nın antik dönemde denizden ve karadan olmak üzere iki girişinin bulunduğu bilgisini veren Aktaş, "Sıra halinde dükkanlar var. Stoa ve 1 dükkanı gün yüzüne çıkardık. Kısa sürede 7-8 dükkanı açığa çıkaracağız. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu kazılar Likya'nın hem tarihini hem de mimarisini ortaya çıkarıyor. Dükkanlardaki buluntularla insanların o dönem kullandıkları malzemeleri, insanların yaşayışlarına ilişkin bilgiler öğreneceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kent kapısının anıtsal bir giriş olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Yapı üç kemerli. Yapının en önemli özelliği üç geçişin üstünde iki tane nişte heykeller bulunuyor ve konsollarda kapıyı yaptıran Vali Mettius Modestus'un ailesinin büstlerinin yer aldığını bilmekteyiz. En üstte ise İmparator Traian'ın karısının heykelleri yer almakta" diye konuştu.

Aktaş, yapının kuzey ve güney cephe kornişleri üzerinde ise "Likya halkının metropolisi Patara halkı tarafından yaptırıldı" yazısının işlendiğini anlattı.