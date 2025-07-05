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        Haberler Yaşam Patara'nın dükkanları gün yüzüne çıkarılıyor

        Patara'nın dükkanları gün yüzüne çıkarılıyor

        Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin simge yapılarından kent kapısı çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında stoa ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:13
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        Patara'nın dükkanları gün yüzüne çıkarılıyor
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        Milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, meclis binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri, su kemerlerinin yanı sıra kent kapısı ile de dikkati çekiyor.

        Antik kentin simge yapıları arasında 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip kent kapısı büyüklüğüyle kentin ihtişamını da yansıtıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl ilk defa kent kapısı çevresinde kazılar başlatıldı.

        Kent kapısının ilk olarak batı bölümün gerçekleştirilen kazılarda stoa ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Kazılarda sikke, mermer kaplama levhaları gibi buluntular ele geçirildi.

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        Kazı çalışması kapsamında batı ve doğu bölümü ile kent kapısının arka bölümündeki stoa ve dükkanların tamamen gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

        "SIRA HALİNDE DÜKKANLAR VAR"

        Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, restorasyonun ilk etap çalışmalarına başladıklarını belirtti.

        Patara'nın antik dönemde denizden ve karadan olmak üzere iki girişinin bulunduğu bilgisini veren Aktaş, "Sıra halinde dükkanlar var. Stoa ve 1 dükkanı gün yüzüne çıkardık. Kısa sürede 7-8 dükkanı açığa çıkaracağız. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu kazılar Likya'nın hem tarihini hem de mimarisini ortaya çıkarıyor. Dükkanlardaki buluntularla insanların o dönem kullandıkları malzemeleri, insanların yaşayışlarına ilişkin bilgiler öğreneceğimizi düşünüyorum" dedi.

        Kent kapısının anıtsal bir giriş olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Yapı üç kemerli. Yapının en önemli özelliği üç geçişin üstünde iki tane nişte heykeller bulunuyor ve konsollarda kapıyı yaptıran Vali Mettius Modestus'un ailesinin büstlerinin yer aldığını bilmekteyiz. En üstte ise İmparator Traian'ın karısının heykelleri yer almakta" diye konuştu.

        Aktaş, yapının kuzey ve güney cephe kornişleri üzerinde ise "Likya halkının metropolisi Patara halkı tarafından yaptırıldı" yazısının işlendiğini anlattı.

        Kent Kapısının bir diğer işlevinin ise su yapısı olması olduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

        "O dönem yaklaşık 22 kilometre mesafeden getirilen su, kapının üzerine kurşun borularla çıkarıldıktan sonra bir yarıktan su perdesi oluşturacak şekilde ortadaki kemerin üzerindeki bir havuza akıtılıyor. Havuzdaki su da ardından kente taşınıyor. Bu çalışmalarla kent kapısından suyu yüzyıllar sonra yeniden akıtmayı amaçlıyoruz. Roma İmparatorluğu'nun propaganda yapısı olan bu kapı yüzyıllar önce olduğu gibi aynı ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılayacak."

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