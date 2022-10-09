Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü

Aynı gün, Putin, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rusya yetkilileri bunun bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıkladı.

Kerç Köprüsü'nde oluşan hasarın ise 200-500 milyon ruble (3-8 milyon dolar) olduğu belirtildi.