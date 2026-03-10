Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Patriot hava savunma sistemi nedir, ne işe yarar, amacı nedir, nereye konuşlandırıldı, ne için kullanılacak?

        Patriot hava ve füze savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı! Patriot hava savunma sistemi nedir?

        Geçtiğimiz günlerde İran tarafından gönderildiği tespit edilen ve havada imha edilen iki füze parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesi ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesine düşmüştü. Bu gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin hava sahasını korumaya yönelik savunma tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Bu kapsamda, NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot hava ve füze savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı. Peki, Patriot hava savunma sistemi nedir, ne işe yarar?

        Giriş: 10.03.2026 - 12:07
        1

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İran-İsrail saldırılarına karşı Türkiye'nin hava sahasının korunmasına yönelik savunma tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Bu çerçevede, NATO tarafından Türkiye’ye destek amacıyla görevlendirilen bir Patriot hava ve füze savunma sisteminin Malatya’ya konuşlandırıldığı bildirildi. Peki, Patriot hava savunma sistemi nedir, ne işe yarar?

        2

        MALATYA'YA PATRIOT SİSTEMİ KONUŞLANDIRILDI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

        Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.

        3

        "HAVA SAHAMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA"

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

        4

        PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

        Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), ABD tarafından geliştirilen gelişmiş bir hava ve füze savunma sistemidir. Uçakları, seyir füzelerini ve özellikle balistik füzeleri havada imha etmek için tasarlanmıştır. Sistem, dünyanın en gelişmiş kara konuşlu hava savunma sistemlerinden biri kabul edilir.

        Sistem ilk olarak 1980’lerde ABD ordusunda kullanılmaya başlanmış ve zamanla modernize edilmiştir.

        5

        Temel özellikleri

        Ana görevleri:

        Balistik füzeleri vurmak

        Seyir füzelerini imha etmek

        Savaş uçaklarını düşürmek

        Kritik altyapıyı ve şehirleri korumak

        Öne çıkan teknik özellikler:

        Faz dizili radar ile hedefleri uzun mesafeden tespit eder

        Aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebilir

        Füzeler hedefi havada çarpışarak yok eder (hit-to-kill teknolojisi)

        Komuta kontrol sistemiyle diğer savunma ağlarına entegre olabilir.

        Patriot sisteminin ana bileşenleri

        Bir Patriot bataryası genellikle şu parçalardan oluşur:

        Radar sistemi (AN/MPQ-65)

        Hedefleri tespit eder ve takip eder.

        Komuta kontrol merkezi

        Radar verilerini analiz eder ve füzeleri yönlendirir.

        Fırlatma rampaları (Launcher)

        Füze konteynerlerinin bulunduğu mobil platformlar.

        Patriot füzeleri

        Farklı versiyonları vardır.

        6

        PAC-2

        Daha eski versiyon

        Patlayıcı başlıkla hedefi parçalar

        PAC-3

        Daha modern versiyon

        Hit-to-kill yöntemiyle doğrudan çarpışarak hedefi yok eder

        Özellikle balistik füzelere karşı daha etkili

        Hangi ülkelerde kullanılıyor?

        Patriot sistemi birçok NATO ve müttefik ülkede bulunur. Örneğin:

        * ABD

        * Almanya

        * Japonya

        * Güney Kore

        * Suudi Arabistan

        * Polonya

        * Ukrayna

        Sistem özellikle füze tehdidi yüksek bölgelerde konuşlandırılır.

        Hangi savaşlarda kullanıldı?

        Patriot sistemi çeşitli çatışmalarda aktif kullanıldı:

        * 1991 Körfez Savaşı

        * 2003 Irak Savaşı

        * Rusya-Ukrayna Savaşı

        Örneğin Ukrayna’da Patriot sistemleri Rus hipersonik Kinzhal füzelerini düşürdüğünü açıklamıştı.

        Patriot, özellikle balistik füze savunması için geliştirilen mobil bir hava savunma sistemidir ve NATO’nun en kritik savunma araçlarından biridir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
