Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İran-İsrail saldırılarına karşı Türkiye'nin hava sahasının korunmasına yönelik savunma tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Bu çerçevede, NATO tarafından Türkiye’ye destek amacıyla görevlendirilen bir Patriot hava ve füze savunma sisteminin Malatya’ya konuşlandırıldığı bildirildi. Peki, Patriot hava savunma sistemi nedir, ne işe yarar?
MALATYA'YA PATRIOT SİSTEMİ KONUŞLANDIRILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.
"HAVA SAHAMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."
PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?
Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), ABD tarafından geliştirilen gelişmiş bir hava ve füze savunma sistemidir. Uçakları, seyir füzelerini ve özellikle balistik füzeleri havada imha etmek için tasarlanmıştır. Sistem, dünyanın en gelişmiş kara konuşlu hava savunma sistemlerinden biri kabul edilir.
Sistem ilk olarak 1980’lerde ABD ordusunda kullanılmaya başlanmış ve zamanla modernize edilmiştir.
Temel özellikleri
Ana görevleri:
Balistik füzeleri vurmak
Seyir füzelerini imha etmek
Savaş uçaklarını düşürmek
Kritik altyapıyı ve şehirleri korumak
Öne çıkan teknik özellikler:
Faz dizili radar ile hedefleri uzun mesafeden tespit eder
Aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebilir
Füzeler hedefi havada çarpışarak yok eder (hit-to-kill teknolojisi)
Komuta kontrol sistemiyle diğer savunma ağlarına entegre olabilir.
Patriot sisteminin ana bileşenleri
Bir Patriot bataryası genellikle şu parçalardan oluşur:
Radar sistemi (AN/MPQ-65)
Hedefleri tespit eder ve takip eder.
Komuta kontrol merkezi
Radar verilerini analiz eder ve füzeleri yönlendirir.
Fırlatma rampaları (Launcher)
Füze konteynerlerinin bulunduğu mobil platformlar.
Patriot füzeleri
Farklı versiyonları vardır.
PAC-2
Daha eski versiyon
Patlayıcı başlıkla hedefi parçalar
PAC-3
Daha modern versiyon
Hit-to-kill yöntemiyle doğrudan çarpışarak hedefi yok eder
Özellikle balistik füzelere karşı daha etkili
Hangi ülkelerde kullanılıyor?
Patriot sistemi birçok NATO ve müttefik ülkede bulunur. Örneğin:
* ABD
* Almanya
* Japonya
* Güney Kore
* Suudi Arabistan
* Polonya
* Ukrayna
Sistem özellikle füze tehdidi yüksek bölgelerde konuşlandırılır.
Hangi savaşlarda kullanıldı?
Patriot sistemi çeşitli çatışmalarda aktif kullanıldı:
* 1991 Körfez Savaşı
* 2003 Irak Savaşı
* Rusya-Ukrayna Savaşı
Örneğin Ukrayna’da Patriot sistemleri Rus hipersonik Kinzhal füzelerini düşürdüğünü açıklamıştı.
Patriot, özellikle balistik füze savunması için geliştirilen mobil bir hava savunma sistemidir ve NATO’nun en kritik savunma araçlarından biridir.