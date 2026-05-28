        Patriotlar geri çekilmedi, mesaj değişti | Dış Haberler

        Patriotlar geri çekilmedi, mesaj değişti

        Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararıyla başlayan "Atina tansiyonu düşürüyor" yorumları uzun sürmedi. Bu kez sahne Meis Adası oldu. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı...

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 19:42 Güncelleme:
        Türkiye’ye yaklaşık iki kilometre mesafedeki Meis çevresinde önce Türk savaş uçaklarının uçuş gerçekleştirmesi, ardından Yunan savaş uçaklarının alçak uçuş yapması; Ege ve Doğu Akdeniz hattında kontrollü gerilimin yeniden yükseldiğini gösterdi.

        Ancak Ankara’daki güvenlik kaynaklarına göre mesele yalnızca bir hava hareketliliği değil.

        Asıl soru şu: Atina, Türkiye’nin hazırladığı yeni deniz yetki alanları hamlesi öncesinde sahayı mı test ediyor?

        Çünkü son haftalarda yaşanan gelişmeler peş peşe okunduğunda ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor.

        Önce Yunanistan’ın Türkiye sınırına konuşlandırdığı Patriot sistemlerinin geri çekileceği duyuruldu.

        Ardından Atina yönetimi, aynı toplantıda donanma modernizasyonunu hızlandırdı; yeni fırkateyn programlarını onayladı.

        Şimdi ise Meis merkezli yeni bir askeri psikolojik üstünlük gösterisi gündemde.

        Ankara’da bazı güvenlik çevreleri, bunun “kontrollü yumuşama değil, yeni pozisyon alma süreci” olduğu görüşünde.

        Çünkü Türkiye’nin uzun süredir hazırlığını yürüttüğü belirtilen “Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu” yalnızca teknik bir düzenleme olarak görülmüyor.

        Söz konusu hazırlığın;

        Türkiye’nin kıta sahanlığı koordinatlarını iç hukuka daha güçlü biçimde işlemesi,

        Mavi Vatan tezini hukuki zemine oturtması,

        Ege ve Doğu Akdeniz’deki maksimalist haritalara karşı yeni karşı hamle üretmesi,

        Adaların statüsü tartışmasını yeni safhaya taşıması gibi stratejik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

        İşte tam bu aşamada Meis çevresindeki askeri hareketlilik Ankara’da “tesadüf değil” yorumlarına yol açtı.

        Çünkü Türkiye açısından Meis yalnızca küçük bir ada değil. Ankara’ya göre Meis üzerinden yürütülen maksimalist deniz yetki alanı iddiaları, Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmayı hedefleyen stratejik yaklaşımın merkezinde bulunuyor.

        Türk güvenlik kaynakları, özellikle son dönemde Yunan medyasında çıkan “sıcak çatışma hazırlığı”, “Türk İHA’larına karşı alarm”, “Hava Kuvvetleri teyakkuzda” tarzı yayınların da dikkatle takip edildiğini belirtiyor.

        Ankara’da yapılan değerlendirmelerde şu görüş öne çıkıyor:

        “Bu yayınların önemli bölümü iç kamuoyuna yönelik psikolojik hazırlık niteliği taşıyor. Ancak aynı zamanda Türkiye’nin kararlılığını test etmeye dönük kontrollü provokasyonlar da içeriyor.”

        Özellikle Meis hattındaki alçak uçuşların zamanlaması dikkat çekici bulunuyor. Çünkü Ankara’da son dönemde yalnızca diplomatik değil, askeri ve hukuki caydırıcılığın birlikte işletilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.

        Savunma çevrelerinde; Doğu Akdeniz’de daha görünür deniz unsuru,

        İHA/SİHA destekli sürekli hava resmi, NAVTEX ve kıta sahanlığı ilanlarının sertleştirilmesi, Deniz yetki alanlarının iç hukukta tahkim edilmesi gibi seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor.

        Türk savunma sanayiindeki hızlı ilerleme de Atina’da ciddi rahatsızlık oluşturuyor.

        Özellikle Türkiye’nin yerli hava savunma sistemleri, uzun menzilli füze projeleri, deniz platformları ve İHA kapasitesindeki büyümenin Yunan askeri planlamasını zorladığı ifade ediliyor.

        Bu nedenle Ankara’da bazı güvenlik uzmanları, Yunanistan’ın son dönemdeki çıkışlarının “özgüven artışından çok dış destekle oluşan cesaretlenme” olarak okunması gerektiğini belirtiyor.

        Diplomasi kulislerinde ise dikkat çeken başka bir değerlendirme yapılıyor:

        “Atina sahada kontrollü gerilim üreterek Ankara’nın yeni deniz yetki alanı hamlesinin siyasi maliyetini yükseltmeye çalışıyor olabilir.”

        Ancak aynı kaynaklar Türkiye’nin artık yalnızca reaksiyon veren değil, oyun kuran taraf olma stratejisine geçtiğini vurguluyor.

        Bu nedenle Ankara’da son gelişmeler, sıradan bir Ege gerginliği olarak değil; Doğu Akdeniz’de yeni stratejik safhanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı

        Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü TIR'ın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları dün Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

