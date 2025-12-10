Paul Dano, 'Tarantino' olayı sonrası ilk büyük rolünü kaptı

Paul Dano, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun oyunculuk yeteneklerini yerden yere vurup onu 'Hollywood'un en zayıf oyuncusu' olarak nitelendirmesinden sonra birçok ünlü isim tarafından savunulmuştu. Son dönemde bu haberler nedeniyle manşetlerden düşmeyen 41 yaşındaki oyuncu, yeni büyük rolünü kaptı.

Paul Dano, Florian Zeller'in 'yüksek seviyeli psikolojik gerilim' olarak tanımladığı 'Bunker' filminde başrol oynayacak. Filmin oyuncu kadrosunda Javier Bardem, Penelope Cruz, Stephen Graham ve Patrick Schwarzenegger yer alıyor.

Yönetmen, filmle ilgili yaptığı açıklamada; "Paul Dano'yu kadromuza katmaktan heyecan duyuyoruz. 'Küçük Gün Işığım'dan 'Kan Dökülecek'e kadar Paul, bir oyuncu olarak beni sürekli etkiledi. Olağanüstü bir özgünlüğe sahip ve bu anlamda gerçekten yeri doldurulamaz" dedi.

Quentin Tarantino, konuk olduğu podcast'te Dano'yu, '21'inci yüzyılın en sevdiği 5'inci filmi' olan 2007 yapımı 'Kan Dökülecek'in (There Will Be Blood) zayıf halkası diye nitelemişti. Tarantino, 'Kan Dökülecek'in tek bir büyük kusuru olmasa birinci ya da ikinci sırada olabileceğini söyledikten sonra "Ve o kusur Paul Dano" demişti. Ünlü yönetmen Dano için ayrıca; "Filmin iki başrollü bir yapı üzerine kurulu olduğu çok açık ama ortada büyük bir dengesizlik var. Zayıf kalıyor. Çok zayıf. Austin Butler o rolde harika olurdu" ifadesini kullanmıştı.