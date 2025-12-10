Habertürk
        Haberler Dünyadan Paul Dano, 'Tarantino' olayı sonrası ilk büyük rolünü kaptı - magazin haberleri

        Paul Dano, 'Tarantino' olayı sonrası ilk büyük rolünü kaptı

        Paul Dano, Quentin Tarantino'nun sert eleştirisi ve ardından pek çok oyuncunun kendisini savunmasıyla günlerdir haberlere konu olduktan sonra ilk büyük rolünü aldı. Dano, Javier Bardem ve Penelope Cruz ile birlikte oynayacak

        Giriş: 10.12.2025 - 10:28 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:30
        Polemik sonrası ilk büyük rolünü kaptı
        Paul Dano, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun oyunculuk yeteneklerini yerden yere vurup onu 'Hollywood'un en zayıf oyuncusu' olarak nitelendirmesinden sonra birçok ünlü isim tarafından savunulmuştu. Son dönemde bu haberler nedeniyle manşetlerden düşmeyen 41 yaşındaki oyuncu, yeni büyük rolünü kaptı.

        Paul Dano, Florian Zeller'in 'yüksek seviyeli psikolojik gerilim' olarak tanımladığı 'Bunker' filminde başrol oynayacak. Filmin oyuncu kadrosunda Javier Bardem, Penelope Cruz, Stephen Graham ve Patrick Schwarzenegger yer alıyor.

        Yönetmen, filmle ilgili yaptığı açıklamada; "Paul Dano'yu kadromuza katmaktan heyecan duyuyoruz. 'Küçük Gün Işığım'dan 'Kan Dökülecek'e kadar Paul, bir oyuncu olarak beni sürekli etkiledi. Olağanüstü bir özgünlüğe sahip ve bu anlamda gerçekten yeri doldurulamaz" dedi.

        Quentin Tarantino
        Quentin Tarantino

        Quentin Tarantino, konuk olduğu podcast'te Dano'yu, '21'inci yüzyılın en sevdiği 5'inci filmi' olan 2007 yapımı 'Kan Dökülecek'in (There Will Be Blood) zayıf halkası diye nitelemişti. Tarantino, 'Kan Dökülecek'in tek bir büyük kusuru olmasa birinci ya da ikinci sırada olabileceğini söyledikten sonra "Ve o kusur Paul Dano" demişti. Ünlü yönetmen Dano için ayrıca; "Filmin iki başrollü bir yapı üzerine kurulu olduğu çok açık ama ortada büyük bir dengesizlik var. Zayıf kalıyor. Çok zayıf. Austin Butler o rolde harika olurdu" ifadesini kullanmıştı.

        Ben Stiller
        Ben Stiller

        Oyuncuyu; "Çok zayıf ve ilgi çekici olmayan biri" diye tanımlayan Quentin Tarantino; "Berbat oynuyor demiyorum. Ortada varlık göstermeyen bir performans var" demişti. Tarantino ayrıca, Paul Dano'yu "Oyuncular Birliği'ndeki en zayıf erkek oyuncu" olarak nitelendirmişti.

        Quentin Tarantino'nun sözleri Hollywood'u ayağa kaldırmış, pek çok oyuncu Paul Dano'yu öven açıklamalar yapmıştı. 2022 yapımı 'The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, filmde 'The Riddler'ı canlandıran oyuncu için "Paul Dano hem inanılmaz bir oyuncu hem de inanılmaz bir insan" demişti.

        Kendi çektiği suç draması 'Escape at Dannemora'da Dano'ya rol veren Ben Stiller da paylaşımında, "Paul Dano olağanüstü bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

        Alec Baldwin
        Alec Baldwin

        Alec Baldwin, Paul Dano'yu savunmak için Instagram hesabından bir video paylaşarak; "Sadece şunu söylemek istiyorum, Paul Dano'yu seviyorum" demiş, ardından parmağını dudaklarına götürüp "Şşşş" işareti yaparak, "Eğer aynı fikirde değilseniz konuşmayı bırakın" diye seslenmişti.

        Daniel Day-Lewis ve Paul Dano
        Daniel Day-Lewis ve Paul Dano

        'Kan Dökülecek' filminde Paul Dano ile başrolleri paylaşan Daniel Day-Lewis de daha önce seçilen oyuncunun kısa sürede rolden ayrılmasının ardından rol için Dano'yu kendisinin önerdiğini söyledikten sonr; "Paul Dano, kendi jenerasyonunun en iyi ve en yetenekli oyuncularından biri" demişti.

