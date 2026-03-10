Beatles grubu üyesi Paul McCartney, Yoko Ono'nun bir keresinde kendisine, eşi John Lennon'ın "eşcinsel olabileceğini" söylediğini açıkladı.

Efsanevi müzisyen John Lennon ve Yoko Ono, Mart 1969'dan Lennon'ın 8 Aralık 1980'de takıntılı bir hayranı tarafından öldürülmesine kadar evli kaldı.

2015'te Vanity Fair ile yaptığı ve geçen hafta Beatles sonrası hayatını konu alan 'Man on the Run' belgeseliyle eş zamanlı olarak yayınlanan bir röportajında McCartney, şu anda 93 yaşında olan Ono'nun bir zamanlar teorisini kendisiyle paylaştığını anlattı: Yemin ederim, John öldükten kısa bir süre sonra beni aradı ve 'Biliyor musun, sanırım John eşcinseldi' dedi.

REKLAM

Yoko Ono - John Lennon

"Ben de 'Emin değilim' dedim. Sanmıyorum. Özellikle onu tanıdığım zamanlarda kesinlikle öyle değildi" diyen McCartney, "Çünkü 60'lı yıllardaydık. Bir sürü kızla birlikteydik. O da bir sürü kızla birlikteydi" ifadesini kullandı.

Paul McCartney

Paul, Lennon'ın cinsel yönelimiyle ilgili söylentiler duyduğunu itiraf etti. Beatles'ın menajeri olan Brian Epstein ile ilişkisi hakkında spekülasyonlar olduğunu ancak aralarında herhangi bir şey yaşandığını şahsen düşünmediğini söyledi.

Mart 1969'da evlenen John lennon ve Yoko Ono ikilisinin şu anda 50 yaşında olan Sean Ono Lennon adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Lennon'ın ayrıca 1963 yılında ilk eşi Cynthia Lennon'dan (1962-1968 yılları arasında evli kaldı) Julian Lennon adında 62 yaşında bir oğlu var.