Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Paul Pogba yeniden sakatlandı!

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen Juventuslu yıldız Paul Pogba yeniden sakatlandı. Antrenman sırasında sakatlık geçiren Fransız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Paul Pogba yeniden sakatlandı!
AA

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, antrenman sırasında sakatlandı.

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Juventus formasıyla sadece 35 dakika sahada kalabilen orta saha oyuncusu, aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sahalara dönmek için antrenmanlarını sürdüren Pogba'nın, sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde, frikik çalışması sırasında sakatlanan Fransız yıldızın, sahalardan 20 ile 30 gün arasında uzak kalabileceği ifade edildi.

Juventus'un geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Freiburg ile oynadığı maç öncesinde Paul Pogba, bu kez disiplin sorunuyla gündeme gelmişti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Massimiliano Allegri, İtalya basınına yaptığı açıklamada, Pogba'nın maçtan önceki gün düzenlenen takım toplantısına mazeretsiz geç kalması nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıklanmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda 91 maçta 11 gole imza atan Pogba, sezon başında Manchester United'dan Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!
FUTBOL Ferdi'nin alternatifi bulundu!
Beşiktaş'ın Başakşehir çilingiri Aboubakar! - Futbol Haberleri
FUTBOL Abou'nun şehri!
Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Dengeyi bozan..."
Zaniolo için sıraya girdiler! - Galatasaray transfer haberleri...
FUTBOL Zaniolo için sıraya girdiler!
Galatasaray tarihi tersine çevirdi
FUTBOL Tarihi tersine çevirdi!
Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor
FUTBOL Sevilla'ya farklı plan!
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!
FUTBOL F.Bahçe'nin rakibinde sakatlık kabusu!
Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan iyi haber!
FUTBOL Tayyip Talha'dan iyi haber!
Masuaku yıldızlaştı, opsiyona 3 maç kaldı!
FUTBOL Masuaku için 3 maç kaldı!
Visca'nın dönüşü Trabzonspor'a ilaç oldu
FUTBOL Visca'nın dönüşü ilaç oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.