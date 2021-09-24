'Simyacı', 'Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım', 'Veronika Ölmek İstiyor', 'Portabello Cadısı', 'Hippi' gibi kitaplarıyla dünyanın en ünlü yazarlarından biri olan Brezilyalı yazar Paulo Coelho son kitabı Okçu'nun Yolu'nu 2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonumuz milli okçu Mete Gazoz'a adadı.

Paulo Coelho

Mete Gazoz'a kitabını imzalayan Coelho çektiği videoda ona şu sözlerle seslendi: "Mete Gazoz... Okçuluğun dâhisi. Bu sana adadığım ilk kitabım. Bu kitap hayatımızı daha iyi anlamanın bir yolu olarak okçuluk sanatına bakışımın ifadesidir."

23 Eylül'de Can Yayınları etiketiyle yayımlanan Okçunun Yolu'nda Paulo Coelho, yaşam felsefesini kurmacayla buluşturuyor ve hayatın her alanına uygulanabilecek bir öğreti ve ilkeler bütünü sunuyor.