        PAYCO soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama talebi - İş-Yaşam Haberleri

        PAYCO soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama talebi

        PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:00
        21 şüpheliye tutuklama talebi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

        Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının belirlendiği aktarılmıştı.

        Tespit edilen eylemler doğrultusunda birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandığı, 9 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla bırakıldığı hatırlatılmıştı.

        Açıklamada, soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri bildirilmişti.

        Yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

        Devam eden operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alınmış, şüpheli sayısı 30'a çıkmıştı.

