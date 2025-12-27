Pazar günü kapanmalı mı, kapanmamalı mı?

Pazar günleri zincir marketler kapansın mı tartışması yeniden alevlendi; sektörde “kapansın” diyen de var, “kapanmasın” diyen de. Peki tüketiciler ne diyor? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu tartışmada tüketiciler taraf değil, bu büyük eksiklik” diyerek başlangıç noktasının tüketici görüşü olması gerektiğini vurguluyor.

"FİYAT ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI LAZIM"

Ağaoğlu’na göre öncelik fiyat politikalarında: Temel ihtiyaç ürünlerinde çok yüksek kâr marjı tanınmamalı, fabrikadan çıkarken tavsiye edilen satış fiyatı yazılmalı. Almanya örneğini anımsatıyor: Hafta sonu marketler kapalı olsa da “bir şehirde hangi fiyatsa, diğer şehirde de aynı” standardizasyonu sağlanıyor.

"HENÜZ ŞARTLAR HAZIR DEĞİL"

Bugün bakkallar pazar günü açık olsalar bile ürün çeşitliliğinde dezavantajlı. Ayrıca “zincir marketler pazar günü kapanırsa internetten satışa devam edecekler mi?” sorusu yanıtsız. Sonuçta Ağaoğlu, “Pazar günü zincir marketler kapanmamalı; henüz şartlar hazır değil” görüşünde.