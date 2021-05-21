İçişleri genelgesinin ardından marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Yurt genelinde tam kapanma nedeniyle marketlerle de ilgili aramalar devam ediyor. Peki pazar günü marketler açık mı? İşte marketlerin çalışma saatleri...
HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM Cumartesi-Pazar: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101Cumartesi-Pazar: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOKCumartesi-Pazar: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
MİGROSC umartesi-Pazar: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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