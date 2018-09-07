İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, avukat olan eşi Marina Wheeler ile 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Johnson açıklamasında eşi ile ayrıldıklarını ve boşanma prosedürü için çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Çift, 4 çocukları olması nedeniyle arkadaşlıklarının devam edeceğini vurgularken, kızı Lara Johnson, annesi Marina Wheeler'in boşanacağını ve bir daha asla babası ile bir araya gelmeme kararı aldığını belirtti.

PEÇE TAKAN KADINLARI POSTA KUTUSU VE BANKA SOYGUNCUSUNA BENZETTİ

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmeler tepki çekti.

Johnson, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı ve bugün yayımlanan makalesinde, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" benzetti.

İngiliz basınına konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May de peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzeten Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ