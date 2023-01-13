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Peçenek'in kardeşi Çepni de derin sularda

Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi “ÇEPNİ” de 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanına yaklaşık 1 gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi

Peçenek'in kardeşi Çepni de derin sularda
HABERTURK.COM

Türkiye’nin doğalgaz ithalatını yaklaşık yüzde 30 oranında düşürecek 710 milyar metreküplük keşifte gazı karaya çıkarmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada büyük bir fedakarlık ile devam ediyor.

10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi’nde sona doğru yaklaşılıyor. Gazın ulusal sisteme bağlanacağı mart ayına sayılı günler kala hem karada hem de denizde yapılan çalışmalarla enerji üssü büyük bir hızla yükseliyor.

PEÇENEK'İN KARDEŞİ ÇEPNİ DE DENİZDE

Kasım ayının sonunda deniz altındaki en büyük ekipman olan ve TPAO tarafından Peçenek ismi verilen gaz toplama ve dağıtım haznesi denize indirilmişti. Yaklaşık 2 ay sonra ise ÇEPNİ ismi verilen aynı büyüklükteki ikinci gaz toplama ve dağıtım haznesi de deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.

Büyük uğraşlar sonucu özel bir gemiyle limana getirilen Çepni, karadaki hazırlıklarının ardından tekrar gemiyle 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası’na götürüldü.

270 ton ağırlığında olan ve yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde, 8,5 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yoğun bir çalışmayla yaklaşık 23 saat içinde deniz tabanına yerleştirildi. Ekipmanı deniz tabanına yerleştirirken su altı robotlar kullanıldı

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