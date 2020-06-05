Peeling cildin derinliğine temizlenmesi için uygulanan ve ölü deriden arınmasını sağlayan bir uygulamadır. Tüm cilt tipleri için peeling uygulaması yapılmaktadır. Peeling uygulanması yapmadan önce mutlaka cildin temizlenmesi gereklidir. Bu şekilde dokuların nefes alması sağlanacak ve yapılan peeling daha etkili olacaktır.

Peeling uygulamasını hazır olarak kozmetik şekliyle de kullanmak mümkündür. Birçok marka da peeling kremi vardır bu peeling kremlerinden cilt yapınıza uygun olanı seçerek uygulama yapabilirsiniz.

Peeling Kremleri

AvonDeepCleansingPeeling Yüz Peelingi

Bobbi Brown ForFacePeeling ( Yüz için)

WatsonsGreenPeeling (Burundaki siyah noktalar için)

The Body Shop Honey 3’ü 1 arada Peeling (vücut için)

OriflamaSwedishPeelingi

Nivea CleanPureDeeperPeeling

YSL Top SecretPeeling

BlissPeeling ( Isı etkisi sağlayan peeling)

DoreEweline Maske Peeling

NeutrogenaDeepCleanPeeling Jel

BoniePeeling La MerJojoba Yağı Esanslı krem

IvessSwiss Formula Blemish Control ApricotScrub

Nivea VisageYoungScrubAwayMildPeeling

Nivea Visage Arındırıcı Peeling

Clean&ClearPeeling

Yukarıda sizlere örnek olması açısından peeling kremlerinin bazılarını vermek istedik. Bu peeling kremlerinin daha birçok çeşidi ve markası bulunmaktadır. Bu peeling kremlerini mutlaka cilt yapınıza uygun olanını seçmeye özen gösterin gerekirse bir cilt uzmanından da yardım alabilirsiniz. Yanlış peeling kullanmak cildinizde olmadık sorunlar yaratabilir, o açıdan mutlaka dikkatli olmalısınız. İçerdiği bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık olması halinde kesinlikle kullanmayı bırakmalısınız. Mümkün oldukça doğal içerikli ve zararlı kimyasal maddeler taşımayan peeling kremlerini tercih etmelisiniz.

Peki,peeling uygulaması nasıl yapılır?