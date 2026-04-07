        Haberler Bilgi Ekonomi PEGASUS 9 EURO KAMPANYASI: Pegasus 9 Euro Ucuz Uçak bileti kampanyası hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne?

        Pegasus 9 Euro uçak bileti kampanyası hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne?

        Pegasus, 2026 Nisan ayında yurt dışı seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. 7-8 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan kampanya kapsamında, seçili hatlarda 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçak bileti almak mümkün hale geldi. Toplamda 250 bin koltukla sınırlı olan bu fırsat, yalnızca Light Paket için geçerli olup, bilet fiyatları uçuş tarihi, saat ve destinasyona göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Pegasus 9 Euro uçak bileti kampanyası hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne? İşte bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Yurt dışına seyahat etmek isteyenler için Pegasus’tan yeni bir kampanya duyurusu geldi. 7-8 Nisan tarihlerinde satışa açılan indirimli biletler, belirli uçuşlarda 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulurken, kampanya toplam 250 bin koltuk ile sınırlı tutuldu. Light Paket kapsamında geçerli olan bu fırsat, farklı ülke ve şehirlerdeki seçili destinasyonları kapsıyor. Kampanyalı uçak bileti almak isteyen yolcular, Pegasus’un geçerli hatlarını, uçuş tarihlerini ve rezervasyon detaylarını merak ediyor. İşte detaylar...

        PEGASUS 9 EURO KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

        7-8 Nisan 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta.

        Kampanya, 7-8 Nisan 2026 (Türkiye yerel saatine göre 7 Nisan 2026 saat 09.15’ten itibaren 8 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda 250.000 adet koltukta geçerlidir.

        Kampanya, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatine göre, 25 Ekim 2026 saat 00.01’den itibaren 27 Mart 2027 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.

        PEGASUS 9 EURO UÇUŞ GÜZERGAHLARI

        9€+Vergilerden Başlayan Hatlar:

        İskenderiye - İstanbul

        Bakü - Antalya

        İstanbul - Batum

        İstanbul - Kutaisi

        İstanbul - Charleroi

        Kayseri - Düsseldorf

        Adana Mersin - Düsseldorf

        Ankara - Düsseldorf

        Gaziantep - Düsseldorf

        Köln - İstanbul

        İstanbul - Düsseldorf

        İstanbul - Frankfurt

        İstanbul - Hamburg

        İstanbul - Münih

        İstanbul - Stuttgart

        Trabzon - Düsseldorf

        İstanbul - Amsterdam

        İstanbul - Rotterdam

        Amman - Antalya

        Ankara - Amman

        Amman - İstanbul

        İstanbul - Kuveyt

        Beyrut - İstanbul

        Dammam - İstanbul

        Riyad - İstanbul

        Abu Dabi - İstanbul

        Birmingham - İstanbul

        Edinburgh - İstanbul

        Manchester - İstanbul

        Lyon - İstanbul

        Marsilya - İstanbul

        Nice - İstanbul

        Paris - İstanbul

        İstanbul - Budapeşte

        Oslo - İstanbul

        İstanbul - Stockholm

        İzmir - Şarm El-Şeyh

        Ankara - Şarm El-Şeyh

        İstanbul - Hurgada

        İstanbul - Luksor

        İstanbul - Marsa Alam

        İstanbul - Şarm El-Şeyh

        İstanbul - Tiran

        İstanbul - Saraybosna

        İstanbul - Tuzla

        İstanbul - Sofya

        İstanbul - Atina

        İstanbul - Priştine

        İzmir - Üsküp

        İstanbul - Üsküp

        İstanbul - Bükreş

        İstanbul - Erivan

        Ankara - Bakü

        İstanbul - Gence

        İstanbul - Bakü

        Antalya - Tiflis

        İstanbul - Tiflis

        Ankara - Viyana

        İstanbul - Viyana

        Kopenhag - Ankara

        Kopenhag - Konya

        İstanbul - Kopenhag

        Kayseri - Köln

        Berlin - Adana Mersin

        Köln - Adana Mersin

        Köln - Diyarbakır

        Berlin - Ankara

        Köln - Ankara

        Ankara - Hamburg

        Ankara - Stuttgart

        Köln - Elazığ

        Berlin - Gaziantep

        Köln - Gaziantep

        İstanbul - Berlin

        İstanbul - Bremen

        İstanbul - Dortmund

        İstanbul - Hannover

        İstanbul - Nürnberg

        Düsseldorf - Samsun

        Kayseri - Rotterdam

        İstanbul - Eindhoven

        İstanbul - Basel

        İstanbul - Cenevre

        İstanbul - Zürih

        İstanbul - Bahreyn

        Adana Mersin - Erbil

        Bağdat - Ankara

        Erbil - Ankara

        İstanbul - Süleymaniye

        Antalya - Beyrut

        İstanbul - Zagreb

        İstanbul - Prag

        İzmir - Londra

        Antalya - Londra

        Adana Mersin - Londra

        Ankara - Londra

        İstanbul - Londra

        İstanbul - Milano

        İstanbul - Bologna

        İstanbul - Roma

        İstanbul - Venedik

        İzmir - Varşova

        Antalya - Krakov

        Antalya - Varşova

        Ankara - Krakov

        Ankara - Varşova

        İzmir - Lizbon

        Ankara - Lizbon

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
