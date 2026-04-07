Pegasus 9 Euro uçak bileti kampanyası hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne?
Pegasus, 2026 Nisan ayında yurt dışı seyahat planı yapanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. 7-8 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan kampanya kapsamında, seçili hatlarda 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçak bileti almak mümkün hale geldi. Toplamda 250 bin koltukla sınırlı olan bu fırsat, yalnızca Light Paket için geçerli olup, bilet fiyatları uçuş tarihi, saat ve destinasyona göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Pegasus 9 Euro uçak bileti kampanyası hangi ülkelerde geçerli, tarihleri ne? İşte bilgiler...
PEGASUS 9 EURO KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
7-8 Nisan 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta.
Kampanya, 7-8 Nisan 2026 (Türkiye yerel saatine göre 7 Nisan 2026 saat 09.15’ten itibaren 8 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda 250.000 adet koltukta geçerlidir.
Kampanya, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatine göre, 25 Ekim 2026 saat 00.01’den itibaren 27 Mart 2027 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.
PEGASUS 9 EURO UÇUŞ GÜZERGAHLARI
9€+Vergilerden Başlayan Hatlar:
İskenderiye - İstanbul
Bakü - Antalya
İstanbul - Batum
İstanbul - Kutaisi
İstanbul - Charleroi
Kayseri - Düsseldorf
Adana Mersin - Düsseldorf
Ankara - Düsseldorf
Gaziantep - Düsseldorf
Köln - İstanbul
İstanbul - Düsseldorf
İstanbul - Frankfurt
İstanbul - Hamburg
İstanbul - Münih
İstanbul - Stuttgart
Trabzon - Düsseldorf
İstanbul - Amsterdam
İstanbul - Rotterdam
Amman - Antalya
Ankara - Amman
Amman - İstanbul
İstanbul - Kuveyt
Beyrut - İstanbul
Dammam - İstanbul
Riyad - İstanbul
Abu Dabi - İstanbul
Birmingham - İstanbul
Edinburgh - İstanbul
Manchester - İstanbul
Lyon - İstanbul
Marsilya - İstanbul
Nice - İstanbul
Paris - İstanbul
İstanbul - Budapeşte
Oslo - İstanbul
İstanbul - Stockholm
İzmir - Şarm El-Şeyh
Ankara - Şarm El-Şeyh
İstanbul - Hurgada
İstanbul - Luksor
İstanbul - Marsa Alam
İstanbul - Şarm El-Şeyh
İstanbul - Tiran
İstanbul - Saraybosna
İstanbul - Tuzla
İstanbul - Sofya
İstanbul - Atina
İstanbul - Priştine
İzmir - Üsküp
İstanbul - Üsküp
İstanbul - Bükreş
İstanbul - Erivan
Ankara - Bakü
İstanbul - Gence
İstanbul - Bakü
Antalya - Tiflis
İstanbul - Tiflis
Ankara - Viyana
İstanbul - Viyana
Kopenhag - Ankara
Kopenhag - Konya
İstanbul - Kopenhag
Kayseri - Köln
Berlin - Adana Mersin
Köln - Adana Mersin
Köln - Diyarbakır
Berlin - Ankara
Köln - Ankara
Ankara - Hamburg
Ankara - Stuttgart
Köln - Elazığ
Berlin - Gaziantep
Köln - Gaziantep
İstanbul - Berlin
İstanbul - Bremen
İstanbul - Dortmund
İstanbul - Hannover
İstanbul - Nürnberg
Düsseldorf - Samsun
Kayseri - Rotterdam
İstanbul - Eindhoven
İstanbul - Basel
İstanbul - Cenevre
İstanbul - Zürih
İstanbul - Bahreyn
Adana Mersin - Erbil
Bağdat - Ankara
Erbil - Ankara
İstanbul - Süleymaniye
Antalya - Beyrut
İstanbul - Zagreb
İstanbul - Prag
İzmir - Londra
Antalya - Londra
Adana Mersin - Londra
Ankara - Londra
İstanbul - Londra
İstanbul - Milano
İstanbul - Bologna
İstanbul - Roma
İstanbul - Venedik
İzmir - Varşova
Antalya - Krakov
Antalya - Varşova
Ankara - Krakov
Ankara - Varşova
İzmir - Lizbon
Ankara - Lizbon