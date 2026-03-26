GENEL KURALLAR

- Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirler, Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarasını girmesi gerekmektedir.

- Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirler, Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri içinde Pegasus BolBol üyesi oldukları ve kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde kampanyadan faydalanabilirler.

- BolBol üyeleri, Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanabilir ve birden çok bilet satın alabilirler.

- Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir. Light paket içeriği üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk seçimi, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilir. Kampanya dahilinde uçuş gerçekleştiren her bir Pegasus BolBol üyesi için, biletleme esnasında Light Paket içeriğine ek olarak satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı her bir bagaj türü için bir (1) adet ile sınırlıdır. Ek kabin bagajı ve ek uçak altı bagajı harici ek hizmetlerin ücretleri indirim kapsamına girmez.

- Yurt dışı uçuşlarında her bir yolcu için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerin en çok bir (1) adet uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına teslim edebilir.

- Kampanya başka indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez.

- Kampanya sadece Pegasus'un taşıyıcı olduğu uçuşlarda geçerlidir. Farklı hava yolları ile ortak icra edilen uçuşlar kampanya kapsamı dışındadır.

- Kampanya yalnızca direkt yurtdışı uçuşlarda geçerlidir.

- Kampanya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile belirtilen hatlarda geçerli değildir.

- Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabidir.

- Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

- Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma, işbu Kampanyayı durdurma ve sona erdirme hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz. Pegasus’un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.