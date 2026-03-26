        Haberler Bilgi Gündem Pegasus yurt dışı yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli?

        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı! Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli?

        Pegasus, yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Bilet satışları 26 Mart bugün itibarıyla başladı ve 27 Mart tarihinde sona erecek. Yurt dışı seyahatleri için bilet alacak vatandaşlar, kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli olacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 26.03.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. 26–27 Mart tarihleri arasında satışa sunulan biletlerde yüzde 25’e varan indirimler bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, kampanya kurallarını merak ediyor. Bu kapsamda "Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli, genel kurallar neler?" sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Pegasus, 26 Mart itibarıyla yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında bilet satışları 27 Mart 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.

        Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor.

        BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Kampanya, 13 Nisan- 19 Haziran 2026 (Türkiye yerel saatine göre, 13 Nisan 2026 saat 00.01’den itibaren, 19 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasındaki belirtilen hatlardaki uçuşlar için geçerli olacak.

        GENEL KURALLAR

        - Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirler, Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarasını girmesi gerekmektedir.

        - Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirler, Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri içinde Pegasus BolBol üyesi oldukları ve kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde kampanyadan faydalanabilirler.

        - BolBol üyeleri, Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanabilir ve birden çok bilet satın alabilirler.

        - Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir. Light paket içeriği üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk seçimi, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilir. Kampanya dahilinde uçuş gerçekleştiren her bir Pegasus BolBol üyesi için, biletleme esnasında Light Paket içeriğine ek olarak satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı her bir bagaj türü için bir (1) adet ile sınırlıdır. Ek kabin bagajı ve ek uçak altı bagajı harici ek hizmetlerin ücretleri indirim kapsamına girmez.

        - Yurt dışı uçuşlarında her bir yolcu için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerin en çok bir (1) adet uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına teslim edebilir.

        - Kampanya başka indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez.

        - Kampanya sadece Pegasus'un taşıyıcı olduğu uçuşlarda geçerlidir. Farklı hava yolları ile ortak icra edilen uçuşlar kampanya kapsamı dışındadır.

        - Kampanya yalnızca direkt yurtdışı uçuşlarda geçerlidir.

        - Kampanya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile belirtilen hatlarda geçerli değildir.

        - Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabidir.

        - Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

        - Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma, işbu Kampanyayı durdurma ve sona erdirme hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz. Pegasus’un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

        - Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
