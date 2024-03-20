Pele kaç yaşında öldü? Pele kimdir, Pele’nin hastalığı neydi, neden öldü?

Edson Arantes do Nascimento, veya bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen ve 29 Aralık 2022 tarihinde vefat eden efsanevi bir futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynamış ve birçok kişi tarafından futbol tarihinin en iyisi olarak kabul edilmiştir.

Pele’nin Kariyeri

Üç kez Dünya Kupası'nı kazanarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi futbolcu Pele, 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Brezilya Milli Takımı ile zirveye çıkarak tarihe geçti. Bu benzersiz başarı, Pele'yi tarihte bu unvanı elde eden tek futbolcu konumuna taşıdı. Kariyeri boyunca sahaya çıktığı 1363 maçta tam 1281 gol atan Pele, bu sayıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Kendisi, sadece olağanüstü bir yetenek değil, aynı zamanda tarihin en etkileyici golcülerinden biri olarak anılıyor. FIFA tarafından 20. yüzyılın futbolcusu seçilen Pele, kariyeri boyunca futbol dünyasına büyük katkılar sağladı.

Yeteneği ve kazandığı zaferlerle Brezilya'da ulusal bir kahraman haline gelen Pele, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir sembol haline geldi. Kariyerine 15 yaşında Santos Kulübü'nde başlayan Pele, 1958'de ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi ve turnuvanın en golcü oyuncusu oldu. 1962 ve 1970 Dünya Kupaları'nda da Brezilya'yı zaferlere taşıyan Pele, futbol tarihine unutulmaz bir miras bıraktı. 1971'de futbolu bıraktı ancak 1975'te New York Cosmos takımında geri döndü ve 1977'de futbolu tamamen bıraktı.

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Pele’nin Özel Yaşamı

Pele, futbolu bıraktıktan sonra siyasete atıldı ve 1995-1998 yılları arasında Brezilya Spor Bakanı olarak görev yaptı. Birçok filmde ve dizide rol aldı. Müzik ve şiirle de uğraştı. Pele'nin özel hayatına dair, üç evliliği ve yedi çocuğu bulunmaktadır. İlk evliliği Rosemeri dos Reis Cholbi ile 1966 yılında gerçekleşti ve bu birliktelikten üç çocukları oldu: Kelly Cristina, Edson Jr. ve Jennifer. Ancak çift, 1982 yılında boşandı. İkinci evliliği Assiria Lemos Seixas ile 1994 yılında gerçekleşti ve bu evlilikten ikizleri Joshua ve Celeste dünyaya geldi. Ancak, 2008 yılında bu evlilik de sona erdi.

Üçüncü ve son evliliği ise Marcia Aoki ile 2016 yılında oldu ve Pele'nin ölümüne kadar devam etti. Pele'nin çocukları arasında Kelly Cristina (1967), Edson Jr. (1970), Jennifer (1978), Joshua (1996) ve Celeste (1996) bulunmaktadır. Ayrıca, Pele'nin resmi olarak tanıdığı ve Rosemeri dos Reis Cholbi ile olan ilişkisinden doğan Flavia Kurtz (1968) ve Sandra Regina Machado (1965) adında iki kızı daha vardır. Pele kendisi her ne kadar göz önünde olan bir futbolcu olsa da özel yaşamı ve çocukları ile çok fazla gündeme gelmeyi tercih etmemiş, gözlerden uzak bir aile hayatı yaşamıştır.

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Pele’nin Hastalığı

Pelé, 2022 Kasım ayının sonlarında solunum yolu enfeksiyonu ve kolon kanseri komplikasyonları nedeniyle São Paulo'daki Albert Einstein İsrail Hastanesi'ne yatırıldı. Ölümünden önceki beş hafta boyunca, hastanenin kanserin ilerlemesiyle birlikte sağlığının kötüleştiğini bildirdiği belirtildi. Albert Einstein Hastanesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Pelé, 29 Aralık 2022'de hastanede bağırsak kanseri ve çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi.

Pele Kaç Yaşında Öldü?

Pele, 29 Aralık 2022 tarihinde 82 yaşında vefat etti. 23 Ekim 1940'ta doğmuş olan Pele, vefat ettiğinde 82 yaşındaydı.