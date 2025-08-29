Pelin Akil: Tatilden taslakta kalanlar

Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu Bodrum’da tamamlamıştı.

Ünlü oyuncu, son tatilinde tatilin tadını çıkardığı anları kamera karşısında ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Pelin Akil, paylaştığı fotoğraflara;"Geçti gitti tatilden taslakta kalanlar… Şu an dört bir yanım, bir like atın da enerji gelsin." notunu ekledi.

Öte yandan, bir süredir ayrılacakları konuşulan ve 8 yıl önce evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, iddiaları doğruladı. Sık sık çocukları için bir araya gelen ikilinin resmi olarak boşandığı öne sürüldü.

Fotoğraflar: Instagram