Pelin Karahan'dan Erdal Özyağcılar açıklaması: Gerginlik yok

Başrollerini; Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Nurseli İdiz ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin paylaştığı dikey dizi "Düşes"in galasında oyuncular arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Galada Pelin Karahan, duyduğu heyecanı dile getirerek "Türkiye'de çok güçlü kadın var. Güçlü olmak isteyen kadınlara feyz olacak" dedikten sonra araya giren Nurseli İdiz, "Kısaca hepimizin söyleyeceğini özetledi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdal Özyağcılar, daha sonra kendisine seslenen gazetecilere dönüp, "Beni almayın, burada yapımcımız var, yönetmenimiz var. Bir sıralama, hiyerarşi var. Yapımcıdır, yönetmendir... Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım" diyerek, tepkisini göstermişti.

Galada Erdal Özyağcılar'ın röportaj sırasıyla ilgili yaptığı çıkışın ardından gözlerin çevrildiği rol arkadaşı Pelin Karahan, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'de görüntülenen Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar ile aralarında bir gerginlik olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Asla öyle bir müdahale yok" diyen Karahan, "Erdal Özyağcılar dünya tatlısı ve çok esprili bir adamdır. O gün aşırı keyifliydi, çok eğlendik. Hiç öyle bir gerginlik yok. O sadece nezaket olarak benden sonra söz hakkını yapımcıya ve yönetmenimize vermek istedi. Sonra herkesi zaten o yönlendirdi, Nurseli Abla'yı yanaklarından öptü. Keyifli bir galaydı" ifadelerini kullandı.

"ERDAL AĞABEYE SAYGIMIZ SONSUZ"

Gala sonrasında basında yer alan 'kriz' haberlerinin asılsız olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Hiç alakası yok, tamamen Erdal ağabeyin esprili kişiliğiyle alakalı. Bizim ona saygımız sonsuz, onun da bize sevgisi sonsuzdur" diyerek usta sanatçı ile aralarında herhangi bir problem olmadığının altını çizdi.