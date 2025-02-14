Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi - Magazin haberleri

        Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi

        Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni aşkını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgililer Günü'nde duyurdu
        ABONE OL

        Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin'in, aradığı mutluluğu 4 ay önce Erhan Aksöz'de bulduğu ortaya çıktı.

        Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutluluğunu paylaştı.

        Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları; "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" mesajıyla yayımladı.

        Erhan Aksöz'ün kadın giyim mağazası olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #PELİN ÖZTEKİN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu