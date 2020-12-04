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Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin kaç kilo verdi?

Oyuncu Pelin Öztekin ismi sosyal medyada araştırılıyor. Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kızı olduğu bilinen Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Peki, Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin kaç kilo verdi?

Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin kaç kilo verdi?

Pelin Öztekin, sosyal paylaşım platformlarında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Verdiği kilolarla adından sık sık söz ettiren Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin kaç kilo verdi?

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin 33 yaşında sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

PELİN ÖZTEKİN KAÇ KİLO VERDİ?

2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin 153 kilodan 60 kiloya düşerek toplamda 93 kilo verdi.

PELİN ÖZTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)
2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)
2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)
2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)
2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)
2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)
2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)
2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Şarkısı (Zeynep) (TV Dizisi)
2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)
2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)
2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)
2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)

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