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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Tenerife Adası'nda küçük bir kız çocuğu, 4 Ocak'ta annesi duştayken camdan dışarı çıktı ve beşinci kattaki dairenin dış cephesinden yürüyerek balkona geçti.

Ancak balkonun içerisine giremeyen minik kız, tekrar pencereye doğru hızlı adımlarla koştu.

GÖRÜNTÜLER YARGIYA TAŞINDI

Korku dolu anları ise karşı apartmandaki bir kişi görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada tepki görürken olay yargıya taşındı.

Olay meydana geldiğinde babanın evde olmadığı ortaya çıktı.

Aile ise yaşananlardan dolayı çok pişman olduklarını dile getirerek evdeki pencerelere kilit taktıklarını belirtti ve böyle bir olayın tekrar yaşanmayacağının sözünü verdi.

Mahkeme, olayın kaza olduğu sonucuna vardı. Yargıya taşınan dava kapanırken, küçük kızın ebeveynleri ihmalkarlık nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.