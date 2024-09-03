Pendik'te feci kaza: Bariyerleri delip geçti
İstanbul'da Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.
Pendik'te alkollü olduğu iddia edilen, C.E.'nin (27) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü C.E. otomobil içerisinde sıkıştı.
Diğer sürücülerin ihbari üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayı gören yoldan geçen sürücülerden Davut Baran, "Arkadan geliyordum yol boştu. Adam soldan sağa atladı ve bariyerlere girdi. Bariyerleri delip geçti. Ben geldiğimde trafik polisleri vardı yanında. Müdahale ettik biz. Bariyerleri kaldırmaya çalıştık. Bir yaralı gördüm. Alkolü vardı. Bayağı alkollüydü. Fazla koku geliyordu zaten" diye konuştu.