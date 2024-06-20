Pendik'te kaldırıma çıkan hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
İstanbul Pendik'te, kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Aracın altında kalan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, yaşamını yitirdi.
Pendik'te Ercan B'nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Aydos Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi morga götürüldü.
Kazada yaralanan sürücü Ercan B'nin de Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.