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        Pendik'teki projenin yüzde 65'i tamamlandı! Başkan Ahmet Cin'den "Yarısı Bizden" daveti

        İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Pendik Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi hızla devam ediyor. 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, projenin yüzde 65'inin tamamlandığını belirterek, tüm ilçe sakinlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yarısı Bizden Kampanyası"na davet etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:41
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        Pendik'teki projenin yüzde 65'i tamamlandı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Pendik Belediyesi'nin katkılarıyla devam eden Pendik Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi havadan görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre, İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve 142 bin metrekarelik alanı kapsayan projede binaların kaba inşaatları tamamlandı. Dönüşüm tamamen bittiğinde depreme dayanıklı, sosyal donatıları olan 2 bin 40 bağımsız bölüm sahiplerine teslim edilecek.

        "GÜÇLÜ VE GÜVENLİ ŞEHİR PENDİK"

        Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde yaptığı açıklamada ilçedeki kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili bilgi verdi. Başkan Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle güçlü ve güvenli şehir Pendik'i inşa etmeye devam ediyoruz. Dumlupınar Mahallesi'ndeki 142 bin metrekarelik devasa bir alanda 2 bin 40 bağımsız bölümün yer aldığı Orta-Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yüzde 65 oranında tamamladık" dedi.

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        "YARISI BİZDEN KAMPANYASINA DAVET EDİYORUM"

        Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin Kentsel Dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Cin, "İhtiyaç duyan tüm Pendiklileri Bakanlığımızın hayata geçirdiği Yarısı Bizden Kampanyası’na katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

        ÖRNEK DAİRELERİ GEZDİ

        Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesini yerinde inceleyen Başkan Belediye Başkanı Ahmet Cin, örnek daireleri gezdi. Şantiye görevlileriyle daireleri inceleyen Başkan Ahmet Cin tüm dairelerin şimdiden yeni sahiplerine hayırlı olması dileklerini sundu.

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        #yerel haberler
        #Pendik
        #kentsel dönüşüm
        #Ahmet Cin
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