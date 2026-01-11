Pendikspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Pendikspor haftayı 38, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bodrum FK ise 33 puanla tamamladı.
Giriş: 11.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 11.01.2026 - 21:05
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 38'e, ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Bodrum FK ise 33'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Sivasspor'u ağırlayacak.
