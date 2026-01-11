Habertürk
        Pendikspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Pendikspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Pendikspor haftayı 38, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bodrum FK ise 33 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 11.01.2026 - 21:05
        İstanbul'da gol sesi çıkmadı!
        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.

        Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 38'e, ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Bodrum FK ise 33'e çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Sivasspor'u ağırlayacak.

