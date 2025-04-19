Pendikspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk takım 2-0 galip ayrıldı.

Şanlıurfa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Kwasi Wriedt ve 88'de Uchenna Ogundu kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 39. dakikada Jetmir Topalli ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.