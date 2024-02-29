Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 26 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
19 MAÇTA 22 PUAN TOPLADI
17 Ekim 2023 tarihinde Pendikspor'un başına geçen Portekizli teknik adam, 19 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.