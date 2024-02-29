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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdı - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:34
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        Süper Lig ekibinde ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig'de 26 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

        19 MAÇTA 22 PUAN TOPLADI

        17 Ekim 2023 tarihinde Pendikspor'un başına geçen Portekizli teknik adam, 19 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

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