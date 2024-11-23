Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Pep Guardiola: Anfıeld'da ne olur bilemem - Futbol Haberleri

        Pep Guardiola: Anfıeld'da ne olur bilemem

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4-0'lık Tottenham yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, önümüzdeki hafta Liverpool'la oynayacakları maça ilişkin, "Anfıeld'da ne olur bilemem" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anfıeld'da ne olur bilemem"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Tottenham'a 4-0 mağlup olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "OLDU İŞTE..."

        Ağır yenilgiyi değerlendiren Guardiola, "Rakiplerin şans yaratmamasını ve gol atmamasını beklemiyoruz. O anın içindeyiz. Gerçekten maça iyi başladık, pozisyonlar yakaladık ve rakibin ilk atağında golü yedik. O zaman geri dönmek biraz daha zor oluyor. Pozisyonları vardı. Fırsatlar yarattıkları anda, normalde yaptığımız gibi ikili mücadeleleri idare edemedik. Böyle bir şey olamaz. Oyuncular milli maçlardan geç döndü. İstikrarlı olamamamızın birkaç nedeni var. Şu anda takımın dengesi, doğru değil. Ama oldu işte. Bunu konuşmalıyız ve Salı günü Feyenoord karşısında tekrar ayağa kalkma şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

        "ANFIELD'DA NE OLACAK BİLMİYORUM"

        Rodri'nin yokluğu hakkında konuşan Guardiola, "Rodri elbette önemli ama bunu aylardır biliyorduk. Stones sadece 45 dakika oynayabiliyor. Jack birçok kez sakatlandı. Kevin, iki ay ve beş ay. Geri dönmeli ve zihnimizi tazelemeliyiz. Sezon çok uzun. Pek çok şey olabilir. Maçtan önce bugün ne olacağını bilmiyordum. Dolayısıyla Anfield'da ne olacağını da bilmiyorum. Herkes durumun bizim için yeni olduğunu biliyor. Topsuz alanda daha fazla mücadele ettik. Ne kadar şans yarattığımızı bilmiyorum. Oyunumuz iyiydi." sözlerini sarf etti.

        Alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen İspanyol teknik adam, "Şu anda defansif olarak kırılgan durumdayız. Her zamanki gibi iyi başladık ama gol atamadık ve ardından gol yedik. Sonrasında bir gol daha yedik ki bu şu anda duygularımız için zor bir durum. Sekiz yıl boyunca hiç böyle bir durum yaşamadık. Şimdi bunu yaşamalı ve önümüzdeki maçları, özellikle de bir sonraki maçı kazanarak bunu kırmalıyız. Şimdi her şeyi bu şekilde görüyoruz, belki birkaç hafta sonra farklı bir halde olabiliriz. Oyuncuların mücadele edip etmediği hakkında: "Elbette. Kazandığımız zaman mutlu oluyoruz ve kazanamadığımız zaman endişeleniyoruz. Bu normal bir şey. Onlar endişelenmese ya da ben endişelenmesem bir sorun olurdu." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası