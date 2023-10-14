Pep Guardiola'nın kızından Filistin'e destek

Maria Guardiola, Eva adlı bir kullanıcının "whatevawears" isimli Instagram hesabından alıntıladığı Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaştı.

Mektupta, "Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan on yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine sorarlar 'Tüm bunlar nasıl oldu?' diye. Hayatımda ilk kez tarihteki zulümlerin nasıl gerçekleştiğini anladım. Asla geçmişimizden ders çıkarmıyoruz. Bir kişinin bunlara 'dur' demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım, kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.