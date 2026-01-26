Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Heykel Pera Müzesi'nde iki sergi için son fırsat

        Pera Müzesi'nde iki sergi için son fırsat

        Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılında açılan Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar ile Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize başlıklı sergilerini görmek için geri sayım başladı. Duygular ve malzeme üzerinden şekillenen bu iki güçlü anlatı, 8 Şubat Pazar gününe kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 00:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pera Müzesi'nde iki sergi için son fırsat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin, kuruluşunun 20. yılı kapsamında sanatseverlerle buluşturduğu Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar ile Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize başlıklı sergilerini görmek için geri sayım başladı. Farklı anlatı ve malzeme dünyalarını bir araya getiren bu iki sergi, 8 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

        Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar

        Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının yapıtlarını bir araya getirerek müzeleri yalnızca geçmişi muhafaza eden yapılar olarak değil, bugünün duygusal ve politik ilişkilerinin kurulduğu karşılaşma alanları olarak ele alıyor.

        REKLAM

        “Özeni Korumak”, “Tanıdık Yüzler” ve “Hayali Gelecek” başlıkları altında kurgulanan sergi; koleksiyon, temsil, kimlik ve geleceğe dair olasılıkları ortak duygular üzerinden düşünmeye davet ediyor. Duyguların insanlar, nesneler ve kurumlar arasında dolaşarak yeni bağlar kurma potansiyeline odaklanan sergi, British Council Koleksiyonu’nun Türkiye’deki en kapsamlı sunumlarından biri olma niteliği taşıyor.

        Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize

        Elif Kamışlı küratörlüğünde düzenlenen Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize, İsveçli sanatçı Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olarak cam ve taşın etkileşiminden yola çıkıyor. Şişecam’ın eser üretim, Orrefors Kosta Boda’nın nakliye sponsorluğu, İsveç Konsolosluğu ve Araştırma Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleşen sergi, malzeme ile insan arasındaki ilişkiyi; üfleme cam eserler ve mermer heykeller aracılığıyla tarih, ustalık ve doğa bağlamında ele alıyor.

        Jungnelius’un Türkiye’de yürüttüğü üretim ve araştırma süreçlerini de mekâna taşıyan sergi, atölye ile arazi arasında dolaşan çok katmanlı bir anlatı kuruyor. Camın kırılganlığı ile taşın dayanıklılığı arasında gelişen bu varlık temelli deneyim, izleyiciyi malzemenin belleğiyle baş başa bırakıyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'yi etkisi altına alacak dondurucu soğuklar öncesi raflar boşaldı

        ABD'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı. (AA)  

        #Pera Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"