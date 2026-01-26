Pera Müzesi'nde iki sergi için son fırsat

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin, kuruluşunun 20. yılı kapsamında sanatseverlerle buluşturduğu Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar ile Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize başlıklı sergilerini görmek için geri sayım başladı. Farklı anlatı ve malzeme dünyalarını bir araya getiren bu iki sergi, 8 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar

Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının yapıtlarını bir araya getirerek müzeleri yalnızca geçmişi muhafaza eden yapılar olarak değil, bugünün duygusal ve politik ilişkilerinin kurulduğu karşılaşma alanları olarak ele alıyor.

"Özeni Korumak", "Tanıdık Yüzler" ve "Hayali Gelecek" başlıkları altında kurgulanan sergi; koleksiyon, temsil, kimlik ve geleceğe dair olasılıkları ortak duygular üzerinden düşünmeye davet ediyor. Duyguların insanlar, nesneler ve kurumlar arasında dolaşarak yeni bağlar kurma potansiyeline odaklanan sergi, British Council Koleksiyonu'nun Türkiye'deki en kapsamlı sunumlarından biri olma niteliği taşıyor. Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize Elif Kamışlı küratörlüğünde düzenlenen Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize, İsveçli sanatçı Jungnelius'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olarak cam ve taşın etkileşiminden yola çıkıyor. Şişecam'ın eser üretim, Orrefors Kosta Boda'nın nakliye sponsorluğu, İsveç Konsolosluğu ve Araştırma Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleşen sergi, malzeme ile insan arasındaki ilişkiyi; üfleme cam eserler ve mermer heykeller aracılığıyla tarih, ustalık ve doğa bağlamında ele alıyor.