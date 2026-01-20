Pera Müzesi'nde 'Mimari Arşının İzinde'
Pera Müzesi, Liszt Enstitüsü–Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle 27 Ocak'ta düzenlenecek "Mimari Arşının İzinde: Osmanlı Dönemi Macaristan'ında Mimarlık Ölçüleri" başlıklı seminerde, Osmanlı hâkimiyetindeki Macaristan'da inşa edilen yapıların mimari üretim süreçlerine odaklanılacak
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi; Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Osmanlı mimarlık pratiğini ölçü ve tasarım teknikleri üzerinden ele alan “Mimari Arşının İzinde: Osmanlı Dönemi Macaristan’ında Mimarlık Ölçüleri” başlıklı seminer düzenliyor. 27 Ocak Salı, saat 17.00’de, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek seminer, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Osmanlı hâkimiyetindeki Macaristan topraklarında inşa edilen yapıların mimari üretim süreçlerine odaklanıyor.
Osmanlı dönemi Macaristan’ında inşa edilen yapılar
Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’da hâkimiyet kurduğu dönemde cami, kaplıca ve türbe gibi çok sayıda yapı inşa edildi. Özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren bu yapılar, araştırma, koruma ve restorasyon çalışmalarının merkezinde yer aldı. Osmanlıların Macaristan’da inşa ettiği yapılar üzerine çok sayıda kapsamlı çalışma yayımlanmış olsa da, bu yapıların tasarım süreçlerinde kullanılan mimarlık yöntemleri ve ölçü sistemleri hâlâ araştırılmayı bekleyen bir alan olarak öne çıkıyor.
Mimari arşının izinde tasarım teknikleri
Mimarlık tarihi ve yapı mirasının korunması alanlarında çalışan, Macaristan’daki Osmanlı yapıları üzerine yürüttüğü araştırmalarla tanınan Gergő Máté Kovács’ın vereceği seminer, mimari arşın kavramını merkeze alarak klasik Osmanlı mimarisinin tasarım özelliklerini inceliyor. Zanaatkârların kullandığı çizim belgeleri, mimarların metodları, teçhizatları ve ölçekleri üzerinden yürüyen bu inceleme, mimarlık pratiğinin teknik ve düşünsel arka planını görünür kılıyor.
Serhad mimarisi ve merkezî standartlar
“Mimari Arşının İzinde: Osmanlı Dönemi Macaristan’ında Mimarlık Ölçüleri” başlıklı seminer Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Döneminde serhad bölgelerde gelişen mimari kültür ve devletin genel mimarlık standartlarıyla kurduğu ilişkiyi ele alarak, merkez ile sınır coğrafyaları arasındaki etkileşimi mimarlık üzerinden tartışmaya açıyor.
Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek etkinliğe katılmak için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.