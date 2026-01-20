Pera Müzesi'nde 'Mimari Arşının İzinde'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi; Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Osmanlı mimarlık pratiğini ölçü ve tasarım teknikleri üzerinden ele alan “Mimari Arşının İzinde: Osmanlı Dönemi Macaristan’ında Mimarlık Ölçüleri” başlıklı seminer düzenliyor. 27 Ocak Salı, saat 17.00’de, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek seminer, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Osmanlı hâkimiyetindeki Macaristan topraklarında inşa edilen yapıların mimari üretim süreçlerine odaklanıyor.

Osmanlı dönemi Macaristan’ında inşa edilen yapılar

Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’da hâkimiyet kurduğu dönemde cami, kaplıca ve türbe gibi çok sayıda yapı inşa edildi. Özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren bu yapılar, araştırma, koruma ve restorasyon çalışmalarının merkezinde yer aldı. Osmanlıların Macaristan’da inşa ettiği yapılar üzerine çok sayıda kapsamlı çalışma yayımlanmış olsa da, bu yapıların tasarım süreçlerinde kullanılan mimarlık yöntemleri ve ölçü sistemleri hâlâ araştırılmayı bekleyen bir alan olarak öne çıkıyor.