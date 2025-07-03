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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi’nde Suna’nın Kızları’na Özel ve Anlamlı Bir Gün

        Pera Müzesi’nde Suna’nın Kızları’na özel bir gün

        Pera Müzesi, Suna'nın Kızları Yaz Enstitüsü'nün İstanbul etabı kapsamında düzenlenen programda kız çocukları sanat, tarih, teknoloji ve yaratıcılıkla buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:11
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        Pera Müzesi'nde Suna'nın Kızları'na özel bir gün
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kız çocukların güçlenmesini destekleyen Suna’nın Kızları’nın her yıl düzenlediği Yaz Enstitüsü programının İstanbul etabı kapsamında, katılımcılara sanatla iç içe, ve çok yönlü bir gün yaşattı.

        Sergi turlarından VR deneyimine ve yaratıcı atölye çalışmalarına uzanan program, çocuklara hem kültürel hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek bir paylaşım ortamı sundu.

        ETKİNLİK, MÜZE TURLARIYLA BAŞLADI

        Programda katılımcılar, Suna’nın Kızları, Pera Müzesi ve Yaz Enstitüsü hakkında yapılan kısa bir bilgilendirmenin ardından, müzenin koleksiyon sergileri olan Ağırlık ve Ölçü Sanatı, Sıradışı Minas ve Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergilerini iki grup hâlinde gezdi. Program, müzenin Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans başlıklı süreli sergisinin ziyaretiyle devam etti.

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        SANATLA DENEYİMLENEN BİR GÜN

        Günün ilerleyen saatlerinde, Pera Öğrenme koordinasyonunda gerçekleştirilen kolektif hafıza atölyesi ve Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk Sanal Gerçeklik Deneyimi, çocuklara yaratıcı ve katılımcı bir alan sundu. Atölyede çocuklar, Yaz Enstitüsü’nün Şanlıurfa’da gerçekleşen ilk etabında ve İstanbul’da onları en çok etkileyen bir unsuru düşünerek ilk kez gördükleri ya da onları şaşırtan bu detayları resmettiler. Çocukların ortak olarak çizim yaptıkları yekpâre zemin atölye sonunda kolektif bir sanat eserine dönüştü.

        SUNA'NIN KIZLARI

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında, kız çocukların güçlenmesini destekleyen çalışmalar yürüten Suna’nın Kızları, her yıl düzenlediği Yaz Enstitüsü aracılığıyla kırsal kalkınma, kız çocuk odaklı tasarım ve esenlik gibi başlıklarda farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütüyor.

        Program, yaratıcı öğrenme alanları yoluyla çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

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        #Pera Müzesi
        #SUNA VE İNANÇ KIRAN VAKFI
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