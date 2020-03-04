Perakende sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PERAKENDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, perakende şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "parakende, parekende" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'perakende'dir.

PERAKENDE SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı

- Malların teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satılmasına dayanan (satış biçimi),toptan karşıtı

- Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan

anlamlarına gelen perakende sözcüğü, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.